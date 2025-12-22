Для отримання безкоштовних продуктів для ВПО у Дніпрі необхідно звернутися до управління соціального захисту населення.

Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі призначені для частини українців, що відповідають важливим критеріям, повідомляє Politeka.net.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 19 грудня 2023 року № 6-19/12 з урахуванням внесених змін, у Дніпрі діє програма забезпечення внутрішньо переміщених осіб продуктовими наборами.

Допомога надається переселенцям, які проживають у місцях тимчасового компактного проживання (МТКП, або так званих шелтерах) на території міста.

Хто має право на отримання безкоштовних продуктів для ВПО у Дніпрі

Продуктову допомогу можуть отримати такі категорії внутрішньо переміщених осіб:

люди похилого віку;

особи з інвалідністю;

матері з дітьми;

законні представники, які супроводжують малолітніх дітей, недієздатних осіб або осіб з обмеженою дієздатністю;

діти віком від 3 до 18 років.

Окрім цього, на отримання продуктових наборів мають право ВПО, які перебувають у складних життєвих обставинах та отримують соціальні послуги Дніпровського міського центру соціальних служб.

Внутрішньо переміщені особи, які вперше звернулися до управління соціального захисту населення за довідкою переселенця, проживають у МТКП, але не належать до зазначених категорій, можуть одноразово отримати продуктовий набір.

Для всіх категорій отримувачів обов’язковою вимогою є реєстрація в місті Дніпро після 24 лютого 2022 року за адресою місця тимчасового компактного проживання.

Кожен продуктовий набір містить:

м’ясні консерви;

рибні консерви;

печінковий паштет;

готові другі страви з тушкованим м’ясом;

чай, каву та цукор;

макарони швидкого приготування;

галети;

мед;

джем.

Як отримати

Для отримання безкоштовних продуктів для ВПО у Дніпрі необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем фактичного перебування та реєстрації як переселенці. Під час звернення слід надати такі документи:

паспорт громадянина України або посвідчення на тимчасове чи постійне проживання;

довідку про взяття на облік ВПО, що підтверджує реєстрацію після 24.02.2022 у місті Дніпро за адресою МТКП;

свідоцтво про народження дитини (за потреби);

довідку про встановлення інвалідності (за потреби).

Продуктові набори видаються один раз на місяць. Для цього необхідно щомісяця подавати відповідну заяву та пакет документів до управління соціального захисту населення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: хто і за що платить найбільше.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: частина українців може отримати виплату на опалення.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду у Дніпрі: українцям розкрили, як користуватися оновленою функцією.