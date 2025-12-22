Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре предназначены для части украинцев, отвечающих важным критериям, сообщает Politeka.net.
Согласно решению исполнительного комитета Днепровского городского совета от 19 декабря 2023 г. № 6-19/12 с учетом внесенных изменений, в Днепре действует программа обеспечения внутренне перемещенных лиц продуктовыми наборами.
Помощь оказывается переселенцам, проживающим в местах временного компактного проживания (МТКП, или так называемых шелтерах) на территории города.
Кто имеет право на получение бесплатных продуктов для ВПЛ в Днепре
Продуктовую помощь могут получить следующие категории внутриперемещенных лиц:
- пожилые люди;
- лица с инвалидностью;
- матери с детьми;
- законные представители, сопровождающие малолетних детей, недееспособных лиц или лиц с ограниченной дееспособностью;
- дети от 3 до 18 лет.
Кроме того, на получение продуктовых наборов имеют право ВПЛ, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и получают социальные услуги Днепровского городского центра социальных служб.
Внутри перемещенные лица, впервые обратившиеся к управлению социальной защиты населения за справкой переселенца, проживают в МТКП, но не относятся к указанным категориям, могут единовременно получить продуктовый набор.
Для всех категорий получателей обязательным требованием является регистрация в городе после 24 февраля 2022 по адресу места временного компактного проживания.
Каждый продуктовый набор содержит:
- мясные консервы;
- рыбные консервы;
- печеночный паштет;
- готовы вторые блюда с тушеным мясом;
- чай, кофе и сахар;
- макароны быстрого приготовления;
- галети;
- мед;
- джем.
Как получить
Для получения бесплатных продуктов для ВПЛ в Днепре необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту фактического пребывания и регистрации в качестве переселенцев. При обращении следует предоставить следующие документы:
- паспорт гражданина Украины или удостоверение на временное или постоянное проживание;
- справку о взятии на учет ВПЛ, подтверждающую регистрацию после 24.02.2022 в городе Днепр по адресу МТКП;
- свидетельство о рождении ребенка (при необходимости);
- справку об установлении инвалидности (при необходимости).
Наборы издаются один раз в месяц. Для этого необходимо ежемесячно подавать соответствующее заявление и пакет документов в управление социальной защиты населения.
