Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре предназначены для части украинцев, отвечающих важным критериям, сообщает Politeka.net.

Согласно решению исполнительного комитета Днепровского городского совета от 19 декабря 2023 г. № 6-19/12 с учетом внесенных изменений, в Днепре действует программа обеспечения внутренне перемещенных лиц продуктовыми наборами.

Помощь оказывается переселенцам, проживающим в местах временного компактного проживания (МТКП, или так называемых шелтерах) на территории города.

Кто имеет право на получение бесплатных продуктов для ВПЛ в Днепре

Продуктовую помощь могут получить следующие категории внутриперемещенных лиц:

пожилые люди;

лица с инвалидностью;

матери с детьми;

законные представители, сопровождающие малолетних детей, недееспособных лиц или лиц с ограниченной дееспособностью;

дети от 3 до 18 лет.

Кроме того, на получение продуктовых наборов имеют право ВПЛ, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и получают социальные услуги Днепровского городского центра социальных служб.

Внутри перемещенные лица, впервые обратившиеся к управлению социальной защиты населения за справкой переселенца, проживают в МТКП, но не относятся к указанным категориям, могут единовременно получить продуктовый набор.

Для всех категорий получателей обязательным требованием является регистрация в городе после 24 февраля 2022 по адресу места временного компактного проживания.

Каждый продуктовый набор содержит:

мясные консервы;

рыбные консервы;

печеночный паштет;

готовы вторые блюда с тушеным мясом;

чай, кофе и сахар;

макароны быстрого приготовления;

галети;

мед;

джем.

Как получить

Для получения бесплатных продуктов для ВПЛ в Днепре необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту фактического пребывания и регистрации в качестве переселенцев. При обращении следует предоставить следующие документы:

паспорт гражданина Украины или удостоверение на временное или постоянное проживание;

справку о взятии на учет ВПЛ, подтверждающую регистрацию после 24.02.2022 в городе Днепр по адресу МТКП;

свидетельство о рождении ребенка (при необходимости);

справку об установлении инвалидности (при необходимости).

Наборы издаются один раз в месяц. Для этого необходимо ежемесячно подавать соответствующее заявление и пакет документов в управление социальной защиты населения.

