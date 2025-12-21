Грошова допомога для ВПО в Кривому Розі стала доступною для частини українців у межах фінансової підтримки від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Грошова допомога для ВПО в Кривому Розі надається вразливим категоріям переселенців у межах ініціативи УВКБ ООН, повідомляє Politeka.

Ця програма розрахована на внутрішньо переміщених осіб, які отримали відповідний статус після 24 лютого 2022 року та нині проживають в Дніпропетровській області.

Йдеться про фінансову підтримку на покриття витрат за оренду житла строком на шість місяців. При цьому обов’язковою умовою участі є наявність у заявників плану подальшого забезпечення доходів після завершення періоду соцдопомоги.

Це може бути працевлаштування або відкриття власної справи, що має забезпечити можливість самостійно оплачувати оренду житла надалі.

Отримати грошову допомогу для ВПО в Кривому Розі можуть переселенці, які проживають у місцях тимчасового проживання, що входять до офіційного переліку згідно з постановою № 930, або мешкають у приміщеннях, не призначених для проживання.

Зокрема, йдеться про заклади освіти чи медицини, яким загрожує розформування. Також інінціатива охоплює людей, які проживають у модульних містечках, винаймають житло з незадовільними умовами або опинилися під загрозою виселення з орендованого помешкання.

Для тих, хто відповідає визначеним умовам, у листопаді було відновлено консультації щодо реєстрації на отримання грошової допомоги для ВПО в Кривому Розі.

Після проходження консультацій представники програми аналізують відповіді претендентів та результати співбесід. За підсумками цього етапу частину заявників можуть включити до програми як учасників, які отримають кошти.

