Денежная помощь для ВПЛ в Кривом Роге стала доступна части украинцев в рамках финансовой поддержки от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Денежная помощь для ВПЛ в Кривом Роге предоставляется уязвимым категориям переселенцев в рамках инициативы УВКБ ООН, сообщает Politeka.

Эта программа рассчитана на внутренне перемещенных лиц, получивших соответствующий статус после 24 февраля 2022 года и проживающих в Днепропетровской области.

Речь идет о финансовой поддержке на покрытие расходов по аренде жилья сроком на шесть месяцев. При этом обязательным условием участия есть наличие у заявителей плана дальнейшего обеспечения доходов после завершения периода соцпомощи.

Это может быть трудоустройство или открытие собственного дела, обеспечивающее возможность самостоятельно оплачивать аренду жилья в дальнейшем.

Получить денежную помощь для ВПЛ в Кривом Роге могут переселенцы, проживающие в местах временного проживания, входящие в официальный перечень согласно постановлению № 930, или проживающие в помещениях, не предназначенных для проживания.

В частности, речь идет об учебных заведениях или медицине, которым грозит расформирование. Также инициатива охватывает людей, проживающих в модульных городках, снимающих жилье с неудовлетворительными условиями или оказавшихся под угрозой выдворения из арендуемого жилья.

Для тех, кто отвечает определенным условиям, в ноябре были возобновлены консультации по регистрации на получение денежной помощи для ВПЛ в Кривом Роге.

После прохождения консультаций представители программы анализируют ответы соискателей и результаты собеседований. По итогам этого этапа часть заявителей могут включить в программу в качестве участников, которые получат средства.

