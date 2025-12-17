У місті Дніпрі є нові можливості для тих, хто шукає робота для пенсіонерів, щоб поєднувати заробіток та соціальну активність.

Серед варіантів роботи для пенсіонерів у Дніпрі є як технічні позиції, так і у сфері обслуговування, повідомляє Politeka.

Серед актуальних пропозицій на сайті work.ua є робота для пенсіонерів у Дніпрі на почаді електрика у Житлово-Сервісній Компанії «Проспект».

Працівники відповідатимуть за ремонт та обслуговування електромереж у багатоквартирних будинках, без робіт всередині квартир. Основне завдання полягає у діагностиці несправностей, заміні деталей та налаштуванні систем.

Графік стандартний: з 08:00 до 17:00, або можливий індивідуальний режим, а за аварійні ремонти передбачена доплата. Для цієї позиції важливий досвід від одного року, знання сучасних технологій і вміння взаємодіяти з інструментами. Перевагою буде наявність водійських прав та власного автомобіля.

Також робота для пенсіонерів у Дніпрі доступна у сфері роздрібної торгівлі, де VARUS шукає продавця-консультанта. Тут не обов’язковий попередній досвід.

Ще один варіант - вакансія вантажника-комплектувальника у компанії «Генезіс-Україна Інжинірінг», де пропонують денні та нічні зміни, своєчасну оплату, доставку на роботу та можливе проживання на території.

Тож пропозиції для працевлаштування охоплюють кілька сфер, що дає можливість знайти те, що подобається працівнику. Варто сміливо йти на бажану позицію, адже всюди готові навчати і підтримувати тих, хто поки не надто сильно компетентний у даній сфері.

