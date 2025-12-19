Робота для пенсіонерів у Дніпрі дозволяє знайти вакансії з гідною оплатою та офіційним працевлаштуванням у різних сферах.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі передбачає вакансії для тих, хто має досвід, але також підходить для людей, готових навчатися, повідомляє Politeka.

Зокрема, на сайті work.ua ТОВ «Отіс Тарда» пропонує позицію програміста ЧПК із заробітною платою від 35 000 до 60 000.

Компанія спеціалізується на виробництві промислових та побутових пластиків і гарантує офіційне працевлаштування, роботу з сучасним обладнанням та графік: пн-пт, по 8 годин на день.

В обов’язки на цій роботі для пенсіонерів у Дніпрі входить розробка програм для верстатів з числовим програмним керуванням, налаштування процесів обробки металу, робота з програмами Siemens NX та SolidWorks, а також контроль якості деталей.

Ще одна пропозиція роботи для пенсіонерів у Дніпрі – посада машиніста крана металургійного виробництва з оплатою 20 800–22 800 після оподаткування.

Основне завдання полягає в управлінні вантажопідйомними кранами, виконанні технологічних операцій та дотриманні правил безпеки.

Підприємство пропонує офіційне працевлаштування з першого дня, оплачувані лікарняні та відпустку, дотації на харчування, корпоративний транспорт, часткове медичне страхування, спецодяг та можливість професійного зростання.

Також доступна вакансія у сфері ресторанного господарства, в МакДональдз Юкрейн. Працівникам надається зарплата 24 516 грн з урахуванням податків і щомісячного бонусу. Для цієї позиції не обов’язковий досвід – достатньо бажання вчитися.

