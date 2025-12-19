Работа для пенсионеров в Днепре позволяет найти вакансии с достойной оплатой и официальным трудоустройством в разных сферах.

Работа для пенсионеров в Днепре предусматривает вакансии для имеющих опыт, но также подходит для людей, готовых учиться, сообщает Politeka.

В частности, на сайте work.ua ООО «Отис Тарда» предлагает позицию программиста ЧПУ с заработной платой от 35 000 до 60 000.

Компания специализируется на производстве промышленных и бытовых пластиков и гарантирует официальное трудоустройство, работу с современным оборудованием и график: пн-пт, по 8 часов в день.

В обязанности этой работы для пенсионеров в Днепре входит разработка программ для станков с числовым программным управлением, настройка процессов обработки металла, работа с программами Siemens NX и SolidWorks, а также контроль качества деталей.

Еще одно предложение работы для пенсионеров в Днепре – должность машиниста крана металлургического производства с оплатой 20800–22800 после налогообложения.

Основная задача состоит в управлении грузоподъемными кранами, выполнении технологических операций и соблюдении правил безопасности.

Предприятие предлагает официальное трудоустройство с первого дня, оплачиваемые больничные и отпуск, дотации на питание, корпоративный транспорт, частичное медицинское страхование, спецодежду и возможность профессионального роста.

Также доступна вакансия в сфере ресторанного хозяйства в МакДональдз Юкрейн. Работникам предоставляется зарплата 24516 грн с учетом налогов и ежемесячного бонуса. Для этой позиции не обязателен опыт – достаточно желания учиться.

