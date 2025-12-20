Робота для пенсіонерів у Кривому Розі пропонує кілька варіантів працевлаштування з гідною оплатою та комфортними умовами для людей старшого віку.

Робота для пенсіонерів у Кривому Розі включає вакансії у різних сферах, повідомляє Politeka.

Зокрема, на сайті work.ua компанія Маркетопт шукає продавців до відділів магазину на Космонавтів та у "Світанку" з графіком 3/3 по 13 годин та зарплатою 16 500 грн плюс премії.

Досвіду не вимагають, усіх навчають на місці, а обов’язки включають викладку товару, контроль якості продукції, допомогу покупцям і підтримку порядку у відділі.

Ще одна пропозиція роботи для пенсіонерів у Кривому Розі у сфері доставки від Фокстрот передбачає вакансію водія-експедитора з оплатою від 25 000 до 40 000 грн.

Позиція розрахована на людей із водійськими правами категорії ВС та фізичною витривалістю, готових доставляти техніку клієнтам і дотримуватися запатентованих маршрутів у місті. Працівникам пропонують кар’єрне зростання, гнучкий графік, медичне страхування, професійний розвиток та матеріальні бонуси.

Для тих, хто готовий розвиатися чи пробувати себе у логістиці, ТОВ "Нова пошта" відкрила вакансію вантажника на нічну зміну з оплатою 22 000 грн та графіком 2/2, з 18:30 до 7:30.

Працівникам забезпечують білу зарплату, оплачувані лікарняні, відпустку, страхування життя та медичне страхування. Компанія також пропонує навчання з виплатою стипендії, кар’єрне зростання до керівника підрозділу та безкоштовне харчування.

Основні обов’язки включають контроль посилок, завантаження та розвантаження, сортування та сканування відправлень.

Таким чином, робота для пенсіонерів у Кривому Розі дозволяє працевлаштуватися за різними напрямками, відповідно до власних можливостей і побажань.

