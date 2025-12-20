Работа для пенсионеров в Кривом Роге предлагает несколько вариантов трудоустройства с достойной оплатой и комфортными условиями для пожилых людей.

Работа для пенсионеров в Кривом Роге включает вакансии в разных областях, сообщает Politeka.

В частности, на сайте work.ua компания Маркетопт ищет продавцов в отделы магазина на Космонавтов и "Рассвете" с графиком 3/3 по 13 часов и зарплатой 16 500 грн плюс премии.

Опыта не требуют, все обучаются на месте, а обязанности включают выкладку товара, контроль качества продукции, помощь покупателям и поддержание порядка в отделе.

Еще одно предложение работы для пенсионеров в Кривом Роге в сфере доставки от Фокстрот предусматривает вакансию водителя-экспедитора с оплатой от 25 000 до 40 000 грн.

Позиция рассчитана на людей с водительскими правами категории ВС и физической выносливостью, готовых доставлять технику клиентам и соблюдать запатентованные маршруты в городе. Работникам предлагают карьерный рост, гибкий график, медицинское страхование, профессиональное развитие и материальные бонусы.

Для тех, кто готов развиваться или пробовать себя в логистике, ООО "Новая почта" открыла вакансию грузчика на ночную смену с оплатой 22 000 грн и графиком 2/2, с 18:30 до 7:30.

Работникам обеспечивают белую зарплату, оплачиваемые больничные, отпуск, страхование жизни и медицинское страхование. Компания также предлагает обучение с выплатой стипендии, карьерный рост к руководителю подразделения и бесплатное питание.

Основные обязанности включают контроль посылок, погрузку и разгрузку, сортировку и сканирование отправлений.

Таким образом, работа для пенсионеров в Кривом Роге позволяет трудоустроиться по разным направлениям, в соответствии с собственными возможностями и пожеланиями.

