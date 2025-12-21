Прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 грудня у Дніпрі розповідає, якими будуть дні нового тижня.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 грудня у Дніпрі та розкрили, які підготували сюрпризи зимові дні, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 грудня у Дніпрі. Розпочнеться все зі прохолодної пори і поступово стане ще холодніше. У понеділок 22-ого числа: увесь день у місті триматиметься похмура пора. Без опадів. Максимальна температура повітря сягне +1°C.

У вівторок, 23.12: повітря прогріється лише до 0°C. Хмари будуть триматися у місті до самого вечора. Дождів не прогнозується.

Середа, 24.12: весь день буде хмарно. Без дождів. Температурні коливання — -2 до +1°C.

Четвер, 25 числа: до самого вечора у місті продовжить триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без дождів. Впродовж дня температура триматиметься в межах -2…-6°C. 25 грудня відзначається Різдво – одне з головних християнських свят.

У п’ятницю, 26.12: з ранку до самого вечора у місті небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Температура повітря триматиметься в межах -2…-7°C.

Субота, 27.12: протягом усього дня триматиметься хмарна погода. Без опадів. Температура коливатиметься від -1 до -6°C. Наші пращури помітили: якщо цього числа повітря стає прозорішим, значить слід чекати на похолодання.

У неділю 28.12: вранці та ввечері триматиметься похмура пора, вдень можливе невелике прояснення. Без опадів. Температурні показники — від -4 до 0°C. Отже, прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 грудня у Дніпрі обіцяє прохолодну пору з мінусовими температурами.

