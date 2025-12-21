Прогноз погоды на неделю с 22 по 28 декабря в Днепре рассказывает, какими будут дни новой недели.

Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 22 по 28 декабря в Днепре и раскрыли, которые подготовили сюрпризы зимние дни, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 22 по 28 декабря в Днепре. Начнется все с прохладного времени и постепенно станет еще холоднее. В понедельник 22 числа: весь день в городе будет наблюдаться пасмурная пора. Без осадков. Максимальная температура воздуха составит +1°C.

Во вторник, 23.12: воздух прогреется только до 0°C. Облака закроют небо в городе до самого вечера. Дождей не прогнозируется.

Среда, 24.12: весь день будет облачно. Без дождей. Температурные колебания -2 до +1°C.

Четверг, 25 числа: до самого вечера в городе продолжит держаться пасмурная пора, лишь к концу дня небо очистится от облаков. Без дождей. В течение дня температура будет держаться в пределах -2…-6°C. 25 декабря отмечается Рождество – один из главных христианских праздников.

В пятницу, 26.12: с утра до самого вечера в городе небо будет покрыто облаками. Без осадков. Температура воздуха будет держаться в пределах -2…-7°C.

Суббота, 27.12: в течение всего дня будет держаться облачная погода. Без осадков. Температура будет колебаться от -1 до -6°C. Наши предки приметили, если в этот день погода будет хорошая, то и осень будет хорошая.

В воскресенье 28.12: утром и вечером будет держаться пасмурная пора, днем ​​возможно небольшое прояснение. Без осадков. Температурные показатели от -4 до 0°C. Итак, прогноз погоды на неделю с 22 по 28 декабря в Днепре обещает прохладное время с минусовыми температурами.

