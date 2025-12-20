Місцеві жителі повинні врахувати графік відключення світла в Дніпропетровській області на 21 грудня при плануванні побутових і робочих справ.

Графік відключення світла в Дніпропетровській області на 21 грудня оприлюднили для мешканців кількох громад, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Межиріцька сільська ОТГ.

Тимчасові перебої електропостачання пов’язані з плановими роботами на мережах.

У селі Межиріч світло вимкнуть з 08:00 до 18:30 на вулицях Весняна, Вишнева, Зелена, Мавринська, Молодіжна, Набережна, Нечуя-Левицького, Соборна, Сонячна, Спортивна, Центральна, Шевченка, Широка, Яцуненка, а також у провулках Бровченка, Черевика, Гоголя, Дружби, Затишний, Козацький, Котляревського, Крайній, Межовий, Миру, Озерний, Осипенковський, Пляжний, Робітничий, Тихий, Чумака і Шкільний.

Жителям села Новоселівське відключення зачепить вулиці Лісова, Садова, Степова та провулок Лікарняний. У селах Веселе та Богуслав електроенергії не буде на окремих вулицях Зеленій та Соборній відповідно.

Місцеві жителі повинні врахувати графік відключення світла в Дніпропетровській області на 21 грудня при плануванні побутових і робочих справ. Такі заходи забезпечують безпечне проведення ремонтних робіт і стабільність мереж.

Рекомендується заздалегідь підготувати запас освітлення та заряджених приладів, а також перевірити стан електроприладів, щоб уникнути перевантажень. Енергетики наголошують, що графік відключень дозволяє безпечно проводити ремонтні роботи на мережах, а додаткову інформацію можна отримати на офіційних ресурсах компанії або за гарячою лінією.

Також мешканцям рекомендують заздалегідь спланувати нагальні справи та подбати продукти, щоб мінімізувати незручності під час знеструмлення.

Останні новини України:

