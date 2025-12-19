Мешканцям Кривого Рогу пропонують широкий вибір роботи для пенсіонерів, тож кожен може обрати те, що йому до душі.

Робота для пенсіонерів у Кривому Розі охоплює різні галузі та підходить для тих, хто хоче залишатися активним і приносити користь, повідомляє Politeka.

Вакансії на платформі work.ua пропонують гнучкий графік, стабільну зарплату та можливість навчання на робочому місці.

Одним із напрямків роботи для пенсіонерів у Кривому Розі є ресторанна сфера. Ресторан «Околиця» шукає мангальщика, кухаря на мангал. Тут цінують бажання розвиватися, навіть якщо досвіду раніше не було.

Працівники готують страви на відкритому вогні, стежать за чистотою, допомагають колегам і слідкують за якістю продуктів. Графік позмінний: 4/2 по 13 годин. Роботодавці зазаначають, що у них дружній колектив.

Ще один напрямок, в яком можна знайти роботу для пенсіонерів у Кривому Розі - це промисловість. Компанія Метінвест запрошує машиніста живильника на АТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат».

Для цієї позиції не обов’язково мати великий досвід, адже можливе навчання на робочому місці. Працівники слідкують за роботою обладнання, регулюють подачу матеріалів та усувають дрібні неполадки.

Пропонуються офіційне працевлаштування, стабільна зарплата, медичне страхування та навіть компенсація оренди житла для кандидатів з інших регіонів.

Не менш актуальним варіантом є вакансія на АЗС ОККО, де потрібен молодший оператор, заправник. Працівники заправляють автомобілі, консультують клієнтів, підтримують чистоту на території та отримують повне медичне страхування.

ОККО пропонує офіційне працевлаштування з першого дня, виплату зарплати без затримок, 24 дні оплачуваної відпустки та лікарняні.

