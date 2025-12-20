Местные жители должны учесть график отключения света в Днепропетровской области на 21 декабря при планировании бытовых и рабочих дел.

График отключения света в Днепропетровской области на 21 декабря был обнародован для жителей нескольких общин, сообщает Politeka .

Такую информацию предоставляет Межирицкая сельская ОТГ.

Временные перебои электроснабжения связаны с плановыми работами в сетях.

В селе Межирич свет выключат с 08:00 до 18:30 на улицах Весенняя, Вишневая, Зеленая, Мавринская, Молодежная, Набережная, Нечуя-Левицкого, Соборная, Солнечная, Спортивная, Центральная, Шевченко, Широкая, Яцуненко, а также Дружбы, Уютный, Казацкий, Котляревский, Крайний, Межевой, Мира, Озерный, Осипенковский, Пляжный, Рабочий, Тихий, Чумака и Школьный.

Жителям села Новоселовское отключение заденет улицы Лесная, Садовая, Степная и переулок Больничный. В селах Веселое и Богуслав электроэнергии не будет на отдельных улицах Зеленой и Соборной соответственно.

Такие мероприятия обеспечивают безопасное проведение ремонтных работ и стабильность сетей.

Рекомендуется предварительно подготовить запас освещения и заряженных приборов, а также проверить состояние электроприборов во избежание перегрузок. Энергетики отмечают, что график отключений позволяет безопасно производить ремонтные работы на сетях, а дополнительную информацию можно получить на официальных ресурсах компании или по горячей линии.

Также жителям рекомендуют заранее спланировать срочные дела и позаботиться о продуктах, чтобы минимизировать неудобства во время обесточивания.

