Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області стало доступним через спеціальний фонд, створений місцевими радами та уповноваженими органами, повідомляє Politeka.

Програма дозволяє переселенцям отримати тимчасове помешкання на строк до одного року з можливістю продовження, якщо немає власного житла.

Кожне житло розраховане мінімум на шість квадратних метрів на людину. Розподіл проводять за бальною системою, яка враховує соціальний стан, кількість членів сім’ї та рівень вразливості заявника. Першочергово допомогу надають багатодітним родинам, сім’ям із дітьми, вагітним, людям з інвалідністю та пенсіонерам, а також тим, чий дім зруйновано або став непридатним через бойові дії.

Для оформлення допомоги переселенці звертаються до центрів надання адміністративних послуг, виконавчих органів громад або районних адміністрацій. Після перевірки документів створюють індивідуальну справу з унікальним номером для контролю за розподілом.

Перелік необхідних документів включає копії паспортів, довідку ВПО, підтвердження громадянства, ідентифікаційний код, матеріали про родинні зв’язки та документи, що підтверджують пріоритетне право. У разі пошкодження житла факт засвідчується заявами членів родини. Відмову можуть отримати при неповному пакеті або недостовірних даних, проте рішення можна оскаржити у суді.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області надає стабільність, базові умови для життя та соціальну підтримку, допомагаючи сім’ям адаптуватися в новому середовищі та відновити повсякденний ритм.

