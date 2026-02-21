Новий графік руху транспорту в Дніпропетровській області передбачає, що місцевим мешканцям доведеться звикати до змін.

Новий графік руху транспорту в Дніпропетровській області вступить у дію з 23 лютого і передбачає зміни в маршрутах та часі відправлення низки автобусів, повідомляє Politeka.

Про новий графік руху транспорту в Дніпропетровській області розповіли у повідомленні пресслужби заводу.

Від 23 лютого відбудуться коригування рейсу автобуса «Покров – НЗФ», який буде відправлятися о 5:40 від Профілакторії. Зміни торкнуться не лише цього маршруту, але й загального розкладу заводських автобусів.

Новий графік руху транспорту в Дніпропетровській області передбачає, що зʼявляться додаткові рейси, а також зміниться час відправлення та траси.

Згідно з оновленим розкладом, від Аптеки «Шара» о 6:05 курсуватиме додатковий автобус через 8-ий квартал, Автовокзал та Ниткову Фабрику до НЗФ, а о 6:15 – ще один автобус за тим же маршрутом, тоді як рейс о 6:20 був скасований.

Відправлення з мікрорайону Княжа перенесли на 6:10, а автобус по маршруту «Новопавлівка» більше не заїжджатиме на 8-ий квартал і Автовокзал.

Ці зміни будуть діяти щодня, а детальний розклад на період з понеділка по четвер, на пʼятницю та вихідні - можна перевірити на вказаній сторінці у Фейсбук.

У робочі дні з понеділка по четвер додаткові рейси та перенесені відправлення допоможуть уникнути скупчення пасажирів і зменшити час очікування на зупинках.

На п’ятницю також передбачені зміни у розкладі, що дозволяють краще організувати транспортний потік у ранкові години.

У вихідні дні коригування торкнулися лише окремих маршрутів, щоб забезпечити доступність перевезень для працівників заводу та мешканців прилеглих районів.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право