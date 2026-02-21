Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області відбувається на тлі загального зростання витрат у сфері перевезень.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області торкнеться міжміських автобусів, що курсують між Кам’янським та Дніпром, передає Politeka.

Перевізники вже попередили пасажирів про зміну вартості квитків.

Із 12 лютого 2026 року на маршруті «Дніпро–Кам’янське» встановлюють новий тариф — 70 гривень. Відповідне оголошення з’явилося в одному з автобусів. Таким чином, ціна зросте приблизно на 20% порівняно з попереднім рівнем у 60 гривень.

Водночас інший перевізник, який обслуговує напрямок «Кам’янське–Дніпро (Новий центр)», піднімає оплату ще більше — одразу на 20 гривень. У результаті пасажирам доведеться платити значно більше, ніж раніше.

У компаніях пояснюють перегляд тарифів економічними причинами. За їхніми словами, нинішня сума вже не покриває фактичних витрат на перевезення. Серед ключових чинників — зростання цін на запчастини, подорожчання мастил та інших витратних матеріалів, а також збільшення витрат на технічне обслуговування автобусів.

Окремо перевізники наголошують на проблемі нестачі водіїв. Через кадровий дефіцит підприємствам доводиться змінювати умови праці та підвищувати оплату персоналу, що також впливає на формування тарифу.

Таким чином, подорожчання проїзду в Дніпропетровській області відбувається на тлі загального зростання витрат у сфері перевезень. Пасажирам радять заздалегідь уточнювати актуальну вартість квитків у водіїв або на автостанціях перед поїздкою.

Крім того, в Дніпрі повідомляли про можливість отримання безкоштовного житла.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі передбачає кімнату відпочинку, їдальню, кухню та душову кімнату, а також організоване гаряче харчування та питну воду.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, у Дніпропетровській області змінилися ціни на базовий кошик

Також Politeka писала про подорожчання проїзду в Дніпропетровській області

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі