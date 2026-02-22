Прогноз погоди на тиждень 23 лютого по 1 березня у Дніпрі дає змогу для місцевих жителів підготуватися до природних сюрпризів.

Прогноз погоди на тиждень 23 лютого по 1 березня у Дніпрі свідчить, що більшість днів буде похмурими, а опади будуть короткочасними та незначними, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди на тиждень 23 лютого по 1 березня у Дніпрі надали на сайті sinoptik.ua.

23 лютого буде ясний ранок, однак до середини дня небо затягнеться хмарами і залишатиметься похмурим до вечора. Температура вночі знизиться до -3°, вдень підніметься до +2°.

24 лютого умісті збережеться хмарність, ранковий дрібний сніг поступиться місцем дрібному дощу, який у другій половині дня припиниться. Температура вдень не підніметься вище +1°, вітер сягатиме 3,5 м/с, ймовірність опадів – до 51%.

25 лютого сонце рідко визиратиме з-за хмар, опадів не очікується, а температура вдень підніметься до +2°. Вітер залишатиметься слабким – 3 м/с.

26 лютого протягом усього дня в місті буде похмуро, опадів не очікується, а температура вдень досягне +2°, вітер 2,8 м/с, вологість 87%.

27 лютого хмарність збережеться, денна температура - до +3°, вітер - до 2,9 м/с, ймовірність опадів – мінімальна.

28 лютого протягом ранку та дня небо залишатиметься затягнутим хмарами, ввечері очікується прояснення, температура вдень до +5°, вітер 3,3 м/с, опади відсутні.

1 березня синоптики прогнозують переважно похмурий день з невеликим проясненням у ранкові години, денна температура підніметься до +6°, вітер до 3,6 м/с, опадів не очікується.

Таким чином, прогноз погоди на тиждень 23 лютого по 1 березня у Дніпрі свідчить про стабільно похмурі дні з мінімальними опадами, холодні ранки та поступове потепління вдень.

