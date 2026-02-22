Енергетики заздалегідь склали детальні графіки відключення світла у Дніпропетровській області на тиждень з 23 лютого по 1 березня.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на тиждень з 23 лютого по 1 березня триватимуть у частини населених пунктів, пише Politeka.net.

Про це повідомили в кількох громадах регіону з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Місцеві громади попереджають, що роботи будуть масштабними, тому енергетики заздалегідь склали детальні графіки відключення світла у Дніпропетровській області на тиждень з 23 лютого по 1 березня, щоб жителі могли завчасно підготуватися до тимчасових перебоїв з електропостачанням.

23.02.2026 триватимуть додаткові вимкнення у різний часовий проміжок. Знеструмлять частину населених пунктів:

Старі Кодаки (09:00–14:30) вулиці:

Гетьманська — №26, 28, 31–39, 41, 43, 45, 47–49, 52, 53, 54/ЗД, 70;

Шкільна — №52, 66, 66/А, 74.

с. Дніпрове (09:00–14:30) вулиці:

Центральна — №21.

с. Волоське (15:30–18:30) вулиці:

Нова — №2;

Садова — №б/н;

Упорна — №1/А, 2–7, 10–14, 14/А.

24.02.2026 з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, проводитимуть профілактичні роботи в межах Губиниська територіальна громада. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 10 до 17 години в таких населених пунктах:

с-ще Губиниха адреса:

вул. Молодіжна 9

с. Вільне адреси:

вул. Сонячна 1Д

майд. Харківський 19

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

