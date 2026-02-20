У Пенсійному фонді пояснюють, що право на доплати в Дніпропетровській області мають не всі пенсіонери.

Доплати для пенсіонерів в Дніпропетровській області доступні лише для частини українців, що виконали умови, визначені законодавством, пише Politeka.net.

Про це йдеться в поясненні ПФУ.

Пенсіонери з тривалим трудовим стажем можуть отримувати не лише основну пенсію, а й додаткові надбавки та соціальні пільги. У 2026 році розмір таких доплат, як і раніше, залежить від прожиткового мінімуму.

У Пенсійному фонді пояснюють, що право на такі доплати для пенсіонерів в Дніпропетровській області мають жінки зі стажем понад 30 років та чоловіки — понад 35 років. Нарахування відбувається автоматично. Якщо ж пенсіонер продовжує працювати, перерахунок здійснюється після звільнення або у разі зміни розміру прожиткового мінімуму.

Із 1 січня 2026 року діє оновлений механізм нарахування надбавки за понаднормовий стаж. Вона становить 1% від мінімальної пенсії за віком за кожен рік роботи понад встановлену норму. З огляду на прожитковий мінімум у розмірі 2 595 грн, сума доплати складає 25,95 грн за кожен додатковий рік стажу.

Крім цього, у 2026 році для громадян зі статусом ветерана праці зберігаються окремі соціальні гарантії. Відповідно до Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», право на отримання цього статусу мають особи, які відповідають визначеним вимогам:

жінкам мати не менше 35 років стажу;

чоловікам — не менше 40 років;

досягти пенсійного віку та отримувати пенсію.

Щоб скористатися пільгами, необхідно оформити посвідчення ветерана праці через органи соцзахисту.

