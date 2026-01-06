Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляет стабильность, базовые условия для жизни и социальную поддержку.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области стало доступно через специальный фонд, созданный местными советами и уполномоченными органами, сообщает Politeka.

Программа позволяет переселенцам получить временную квартиру на срок до одного года с возможностью продления, если нет собственного жилья.

Каждое жилье рассчитано минимум на шесть квадратных метров на человека. Распределение проводят по балльной системе, учитывающей социальное состояние, количество членов семьи и уровень уязвимости заявителя. В первую очередь помощь оказывают многодетным семьям, семьям с детьми, беременным, людям с инвалидностью и пенсионерам, а также тем, чей дом разрушен или стал непригодным из-за боевых действий.

Для оформления помощи переселенцы обращаются в центры предоставления административных услуг, исполнительных органов общин или районных администраций. После проверки документов создают индивидуальное дело с уникальным номером для контроля над распределением.

Список необходимых документов включает копии паспортов, справку ВПЛ, подтверждение гражданства, идентификационный код, материалы о родственных связях и документы, подтверждающие приоритетное право. В случае повреждения жилья факт удостоверяется заявлениями членов семьи. Отказ могут получить при неполном пакете или недостоверных данных, однако решение может быть обжаловано в суде.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляет стабильность, базовые условия для жизни и социальную поддержку, помогая семьям адаптироваться в новой среде и восстановить повседневный ритм.

