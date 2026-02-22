Фахівці ДТЕК попереджають про додаткові графіки відключення світла в Дніпропетровській області на понеділок, 23 лютого 2026 року.

У звʼязку з плановими роботами в електромережах у деяких населених пунктах Дніпропетровської області 23 лютого 2026 року діятимуть локальні графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема, за даними АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі", 23 лютого додаткові графіки відключення світла торкнуться міста Камʼянське. Там із 8:00 та до завершення планових робіт без електроенергії залишаться мешканці будинків по вулиці Північна.

Також знеструмлення в понеділок відбудуться в межах Гpeчaнoпoдівської сільської територіальної громади. Обмеження електропостачання діятимуть у селах Гречані Поди та Калинівка з 8:30 до 18:30, повідомляє Politeka.

У межах Губинської селищної територіальної громади в Дніпропетровській області додаткові графіки відключення світла 23 лютого будуть застосовувати з 10:00 до 17:00 в таких населених пунктах:

Губиниха (для деяких будинків по вул. Зоряна, Байдукова, Вереснева, Весняна, Виноградна, Гетьманська, Грушева, Джерельна, Дружби, Ковальська, Космічна, Кущова, Межова, Надії, Партизанська, Побережна, Польова, Садова, Сонячна, Степова, Українська, Чкалова, Щаслива);

Хащеве (Дружби, Молодіжна, Овчаренка).

Крім того, знеструмлення відбуватимуться на території Новоолександрівської громади: з 9:00 до 14:30 – Старі Кодаки (Гетьманська, Шкільна), Дніпрове (Центральна); з 15:30 до 18:30 – Волоське (Нова, Садова, Упорна).

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.