Обмеження руху транспорту в Дніпрі невдовзі принесуть певні незручності для місцевих жителів, і вони триватимуть довгий час.

Обмеження руху транспорту в Дніпрі почнуть діяти з 1 березня через капітальний ремонт трамвайної лінії та проїзної частини проспекту Богдана Хмельницького, повідомляє Politeka.

Проєкт рішення про обмеження руху траснпорту в Дніпрі опублікували на офіційному сайті міської ради.

Обмеження руху в Дніпрі передбачають тимчасове перекриття перехрестя проспекту Богдана Хмельницького та вулиці Чорних Запорожців.

Роботи здійснюватимуться поетапно, включно з перекриттям проїзної та тротуарної частин у напрямку Мирного та благоустроєм вулиці Інженерної.

Такі заходи необхідні для того, аби забезпечити безпечний прохід пішоходів та проїзд техніки для проведення ремонту.

У рамках тимчасових незручностей призупиниться курсування трамвайного маршруту № 16, скоротиться маршрут трамвая № 12, який курсує між площею Старомостова та вулицею Ігоря Сікорського.

А також - зміняться маршрути тролейбусів № 8 та № 9, які прямують від проспекту Лесі Українки до вулиці Дениса Котенка та від площі Соборної до тієї ж вулиці відповідно. Ці заходи передбачені на весь період проведення ремонтних робіт.

За інформацією міської ради, роботи триватимуть до 31 серпня 2026 року. Місцеві мешканці та пасажири електротранспорту вже готуються до змін, адже ремонти вплинуть на щоденне пересування та звичні маршрути.

Організатори радять уважно стежити за оновленими маршрутами та розкладом курсування трамваїв і тролейбусів, щоб уникнути затримок і незручностей у дорозі.

У результаті цих заходів, попри тимчасові незручності, очікується покращення стану трамвайних ліній та проїзної частини, що забезпечить більш безпечне та комфортне пересування громадського транспорту у місті.

