Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 22 лютого вводяться через профілактичні роботи в межах регіону.

Енергетики заздалегідь сформували детальні графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 22 лютого, в неділю, повідомляє Politeka.net.

Інформацію оприлюднили кілька громад регіону з посиланням на компанію «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 22 лютого вводяться через профілактичні роботи в межах регіону.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, «ДТЕК Дніпровські електромережі» буде проводити профілактичні роботи в межах Губиниської територіальної громади. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії за такими адресами:

с-ще Губиниха з 10:00 до 17:00 години за адресами:

Гагаріна — №13, 17, 20;

Заводська — №33;

Привокзальна — №12;

Центральна — №119/А, 123, 123/А, 125, 127/Г;

Шосейна — №1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12.

с. Євецько-Миколаївка з 09:00 до 15:00 години на вулиці:

Центральна — №26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 41–47, 45/А, 45/Б, 51, 55, 57, 59, 63, 65/А, 69.

Щоб підвищити надійність електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, «ДТЕК Дніпровські електромережі» буде проводити профілактичні роботи в межах Павлоградська територіальна громада. У зв’язку з виконанням даних робіт можливе відключення електроенергії у місті Павлоград з 9 до 19 години на вулицях:

Волонтерів 12; 14

Каденюка Леоніда 10; 2

Олександрівська 10; 2; 3; 4; 6

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: на що переписали цінники у лютому 2026 року.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі: де організували прихисток для українців.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто має право на більше, ніж 6 тисяч гривень.