Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області надається тим, хто був змушений залишити свої домівки через війну чи небезпечні умови проживання.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області надають за рахунок спеціальних фондів, які формують місцеві ради або уповноважені органи, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області видають за фактичним місцем проживання, а строк користування зазвичай обмежений одним роком.

Якщо сім’я або окрема особа не можуть знайти інших дах над головою, термін проживання може бути продовжено. Мінімальна площа оселі визначена законом: на кожного мешканця має припадати щонайменше 6 квадратних метрів.

Рішення про надання помешкання приймають за допомогою бальної системи оцінки потреби, що дозволяє ефективно визначити тих, хто найбільше потребує допомоги.

Особлива увага приділяється багатодітним родинам, сім’ям з дітьми, вагітним жінкам, людям з втратою працездатності та пенсіонерам, чий дім був пошкоджений або зруйнований.

Таким чином, безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області стає реальною допомогою для найбільш вразливих категорій населення.

Щоб отримати тимчасовий дім, переселенцям необхідно стати на облік осіб, які потребують проживання. Для цього слід звернутися до центру надання адміністративних послуг, виконавчого органу сільської чи міської ради або до районної державної адміністрації.

Після подання документів на кожну особу чи сім’ю заводять облікову справу та присвоюють індивідуальний номер, за яким здійснюють подальшу ідентифікацію та розподіл помешкань.

