Новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області передбачає тимчасові зміни через святкові дні, коли низка електричок буде скасована.

Новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області почне діяти з 31 грудня 2025 року та охоплюватиме перші дні січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Як проінформували в офіційному Телеграм-каналі АТ "Укрзалізниця", 31 грудня та 1–2 січня не курсуватиме електричка №6039 Дніпро-Головний – П’ятихатки.

Також новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області означає, що зворотний рейс №6010 П’ятихатки – Дніпро-Головний скасують 1–3 січня.

Крім того, тимчасово зкпиниться курсування електричок №6503 П’ятихатки – Рокувата, №6504 Рокувата – П’ятихатки-Пасажирська, №6185 Синельникове-1 – Дніпро-Головний та №7304 Кам’янське-Пасажирське – Дніпро-Головний.

Окремі рейси у січні за певними датами також не курсуватимуть: №6324 Миколаїв-Вантажний – Апостолове не ходитимуть 1, 2, 3, 10, 17, 24 і 31 січня, а зворотні рейси №6323 Апостолове – Миколаїв-Вантажний скасовані 2, 3, 4, 11, 18 та 25 січня.

Пасажирам радять заздалегідь перевіряти новий графік руху поїздів у Дніропетровській області і враховувати зміни під час планування поїздок.

Водночас у "Укрзалізниці" нагадали про фінансові виклики у пасажирських перевезеннях. За словами заступника голови наглядової ради Сергія Лещенка, внутрішні резерви компанії для компенсації збитків пасажирських перевезень вичерпані.

Тепер компанія потребує державної підтримки. Лещенко пояснив, що для стабілізації ситуації запроваджено три кроки: внутрішня оптимізація залізниці, часткова компенсація збитків за рахунок бюджету та поступова індексація вантажних тарифів з 1 січня та 1 липня 2026 року.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: хто і за що платить найбільше.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: частина українців може отримати виплату на опалення.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду у Дніпрі: українцям розкрили, як користуватися оновленою функцією.