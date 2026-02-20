Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області відчули місцеві жителі, адже ціни на базові позиції за останні тижні помітно зросли.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області спостерігається у різних категоріях харчів, повідомляє Politeka.

За даними з офіційного сайту Мінфіну, середня ціна на хліб житній Столичний нині складає 46,50 грн за 950 грамів. У січні середня цінник на цей хліб був 44,95 грн, що свідчить про підвищення на 1,73% протягом місяця.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області спостерігається і в сегменті м’яса. Буженина Ятрань зараз коштує в середньому 736,87 грн за кілограм.

У Megamarket її ціна становить 635,40 грн, у Metro – 826,20 грн, у Novus – 749,00 грн. Для порівняння, у січні середня вартість на буженину була 708,67 грн, що підтверджує зростання на 0,78% у лютому.

Молочні товари також пішли вгору. Сметана Простонаше 20% зараз у середньому коштує 67,70 грн за 340 грамів. У Megamarket та Novus вона продається по 70,30 грн, а у Metro – 62,50 грн.

У січні середня ціна на цей товар становила 60,67 грн, тобто зростання склало 3,05% за місяць. Тож подорожчання продуктів у Дніпропетровській області вже створює додатковий тиск на сімейні бюджети.

Причинами зростання цін експерти називають низку факторів. Війна і зменшення виробництва значно скоротили поголів’я худоби та птиці, що вплинуло на м’ясо та молочний відділ.

Логістичні складнощі та підвищення вартості транспортування також відіграють значну роль. Проблеми з електропостачанням змушують виробників використовувати генератори.

Додатково, інфляція та коливання курсу долара впливають на ціни імпортних складових, підвищуючи собівартість товарів. Високі витрати на корми, енергію та заробітну плату підтримують тенденцію до підняття цінників.

