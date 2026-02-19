Енергетики оголосили про додаткові графіки відключення світла в Дніпропетровській області до кінця цього тижня – з 20 по 22 лютого 2026 року.

ДТЕК оголосив про планові роботи в електромережах Дніпропетровської області з 20 по 22 лютого 2026 та відповідні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Зокрема, за даними ДТЕК, 20 лютого додаткові графіки відключення світла торкнуться таких населених пунктів Дніпропетровської області:

Царичанка (вул. Царичанська, Лівобережна, Сонячна, Робітнича, Театральна, Приорильська, Подолянська, Нагірна, Замкова, Врожайна, Набережна, Зоряна, Мостова, Лісова, Квіткова та низка провулків) – з 8:00 до 18:00;

(вул. Царичанська, Лівобережна, Сонячна, Робітнича, Театральна, Приорильська, Подолянська, Нагірна, Замкова, Врожайна, Набережна, Зоряна, Мостова, Лісова, Квіткова та низка провулків) – з 8:00 до 18:00; Івано-Яризівка (Автомобільна, Сонячна, Яризівська, Квіткова, Хліборобна, Степова, Спортивна, Соснова, Службова, Садова, Робітнича), Лисківка (Гагаріна), Драгівка (Зелена, Заорільська, пров. Озерний Приорільський) – з 8:00 до 18:00;

(Автомобільна, Сонячна, Яризівська, Квіткова, Хліборобна, Степова, Спортивна, Соснова, Службова, Садова, Робітнича), (Гагаріна), (Зелена, Заорільська, пров. Озерний Приорільський) – з 8:00 до 18:00; Сурсько-Литовське (Шевченка, Сурська, Паркова, Набережна, Слобідська, Польова, Мирна, Мостова, Медова, Лісова, Котляревського, Каштанова, Кооперативна, Звивиста, Зарічна, Задунайська, Енергетична та ін.), Сурсько-Клевцеве (Шкільна, Центральна, Садова, Пресовська, Нагірна, Набережна, Високовольтна, Джерельна) – з 9:00 до 17:00;

(Шевченка, Сурська, Паркова, Набережна, Слобідська, Польова, Мирна, Мостова, Медова, Лісова, Котляревського, Каштанова, Кооперативна, Звивиста, Зарічна, Задунайська, Енергетична та ін.), (Шкільна, Центральна, Садова, Пресовська, Нагірна, Набережна, Високовольтна, Джерельна) – з 9:00 до 17:00; Королівка (Активна, Кримська, Молодіжна, Пушкіна, Районова, Рахівнича) – з 9:00 до 17:00.

Також обмеження електропостачання застосовуватимуть у межах Гpeчaнoпoдівської сільської територіальної громади: у пʼятницю з 8:00 до 18:00 – у селах Кряжове, Водяне, Пологи, а в неділю з 9:00 до 17:00 – с. Степове, пише Politeka.

У суботу, 21 числа, знеструмлення відбудеться з 8 до 18 години в с. Червона Орілька, по вулиці Орільська.

Також 22 лютого додатковий графіки відключення світла з 9:00 до 16:00 можуть застосовувати в м. Павлоград по вул. Волонтерів, Каденюка, Олександрівська.

