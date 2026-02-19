У Дніпропетровській області на 20 лютого заплановані графіки відключення світла у низці населених пунктів через проведення профілактичних робіт, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили в кількох громадах регіону з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Місцеві громади попереджають про профілактичні роботи, тож енергетики заздалегідь підготували детальні графіки відключень світла у Дніпропетровській області на 20 лютого. Це дозволяє мешканцям заздалегідь спланувати справи та врахувати можливі тимчасові перебої в електропостачанні.

Губиниська селищна територіальна громада попереджає, що з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, «ДТЕК Дніпровські електромережі» буде проводити профілактичні роботи в межах громади. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 9 до 17 години в наступних населених пунктах:

с. Королівка вулиці:

Активна — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29;

Кримська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

Молодіжна — 1, 2, 2/А, 3, 4, 5, 6, 7, 7/А, 7/Б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 30, 32;

Пушкіна — 1, 2, 4, 5, 5А, 6, 7/А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 32/А, 37;

Районова — 1, 1/А, 3, 4, 4/А, 4/Б, 5, 9;

Рахівнича — 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/А, 25/Б, 25/В, 25/Г, 25/Д, 25/Е, 27, 28, 29, 29/А, 30, 31, 31/А, 31/Б, 31/В, 31/Г, 33, 34, 34/Б, 34/В, 35, 36, 36/А, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123

с-ще Губиниха вулиці:

Вишнева — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 34, 36;

Затишна — 1, 2, 3, 5/А, 6, 7, 8, 11;

Нова — 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Травнева — 1/А, 4, 10, 12, 13А, 14;

Шевченка — 14, 16, 18, 18/А;

пров. Зарічний — 1, 5, 7, 9, 11, 13, 19;

пров. Травневий — 2, 4, 5, 6, 11

В межах Сурсько-Клевцеве територіальна громада не буде електрики з 9 до 17 години в наступних населених пунктах:

Аптечна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10/А, 11, 12/А, 13;

Високовольтна — 3;

Джерельна — (немає номерів);

Набережна — 1, 3, 5, 9, 10, 11, 11/А, 12, 13, 14, 15, 16, 16/А, 17, 18, 18/А, 19, 2, 2/А, 20, 21, 22, 22/А, 24, 24/А, 24/Б, 25, 27, 27/А, 29, 29/А, 31, 32, 34, 35, 36/А, 37, 37/А, 39, 4, 40, 40/А, 41, 42, 43, 43/А, 44, 46, 47, 47/А, 49, 5, 51, 53, 54, 54/А, 54/Б, 54/Г, 57/А, 61, 63, 65, 67, 7, 8, 9;

Пресовська — 3, 5, 9;

Садова — 1, 1/1, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 22, 27, 28, 3, 33, 34, 4, 4/А, 42, 5, 5/Б, 59, 6, 7, 8, 8/А, 9;

Центральна — (немає номерів);

Шкільна — 1, 2, 2/А, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 17/А, 19, 19/А, 20, 21, 21/А, 21/Б, 22, 23, 24, 29, 31, 33, 35, 4, 5, 7, 9.

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

