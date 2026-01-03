ДТЕК попереджає про нові локальні графіки відключення світла в межах Дніпропетровської області на 4 січня 2026 року.

Енергетики оголосили про додаткові графіки відключення світла в Дніпропетровській області на неділю, 4 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Зокрема в Дніпропетровській області 4 січня графіки відключення світла торкнуться Гречаноподівської сільської територіальної громади. Там із 8:00 до 18:00 без електроенергії тимчасово залишаться мешканці сіл Степове та Водяне.

Також у неділю, за даними ДТЕК, планові знеструмлення відбудуться на території Божедарівської громади, пише Politeka. З 12 до 18 години обмеження електропостачання частково діятимуть у селищі Божедарівка по вул. Космічна, Першотравнева, Олега Кошового, а з 8 до 14 – в таких населених пунктах:

Болтишка (вул. Садова, Зарічна, Молодіжна, Мостова, Набережна, Центральна, Весела, Польова, Шкільна, пров. Шевченка, Садовий, Степовий);

Божедарівка (Медична);

Грузинівка (Козацька, Хутірська, Ново-Київська).

Крім того, графіки відключення світла, повʼязані з проведенням профілактичних робіт в електричних мережах, у Дніпропетровській області 4 січня 2026 року також частково діятимуть у межах Криничанської територіальної громади:

Кринички (по вулиці Степова) – з 12:00 до 18:00;

Рогівське (Дачна) – з 8:00 до 18:00;

Аули (Джерельна – з 12:00 до 18:00; Набережна – з 8:00 до 14:00).

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.