Обмеження руху транспорту в Дніпрі буде запроваджено на окремих відрізках дороги через масштабні роботи в місті, повідомляє Politeka.net.

Йдеться про перекриття проїзду у зв’язку з підготовкою до проведення будівельних робіт. У Дніпрі планують тимчасово обмежити рух внутрішньоквартальним проїздом на проспекті Науки — на ділянці між будинками №167 та №169.

Відповідний проєкт рішення вже оприлюднений на сайті міської ради. Наразі документ перебуває на стадії погодження — його ще не підписано, тож юридичної сили він поки не набув. Після затвердження рішення підрядна організація зможе розпочати роботи у визначені строки.

Згідно з проєктом, будівельні заходи триватимуть із 15 квітня до 15 жовтня 2026 року.

На період їх виконання територію планують огородити, встановити попереджувальні та інформаційні дорожні знаки, а також передбачити заходи для безпечного пересування пішоходів. Особливу увагу обіцяють приділити організації обхідних маршрутів та мінімізації незручностей для місцевих жителів.

Після завершення будівництва підрядник має демонтувати тимчасові огорожі та знаки, привести територію до належного стану й відновити благоустрій прилеглої зони — зокрема покриття проїзду та тротуарів, якщо вони будуть пошкоджені під час робіт.

Мешканців прилеглих будинків та водіїв просять заздалегідь врахувати можливі зміни в організації проїзду та обмеження руху транспорту в Дніпрі, планувати маршрути з урахуванням перекриття та стежити за офіційними повідомленнями міської влади щодо подальших рішень.

Джерело: dnepr.info

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: на що переписали цінники у лютому 2026 року.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі: де організували прихисток для українців.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто має право на більше, ніж 6 тисяч гривень.