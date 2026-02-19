У профільних службах зазначають, що гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі надається раз на місяць.

Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі у 2026 році залишається доступною для людей, які проживають у тимчасових центрах та шелтерах міста, повідомляє Politeka.net.

Таку підтримку організовує департамент соціальної політики міськради.

Продовольчі набори спрямовані на українських громадян, що опинилися у складних обставинах через бойові дії або вимушений виїзд. Ініціатива охоплює осіб поважного віку, людей з інвалідністю, матерів із дітьми, опікунів неповнолітніх, а також підлітків від трьох до вісімнадцяти років.

Окремий механізм передбачає одноразову видачу для нових власників довідки переселенця, які мешкають у місцях компактного розміщення. У такому випадку соціальний статус ролі не відіграє.

Обов’язкова умова — реєстрація у громаді після 24 лютого 2022 року за фактичним місцем проживання. До складу пакета входять продукти тривалого зберігання: консерви, крупи, макаронні вироби, готові страви, чай, кава, солодощі.

Крім того, варто також зауважити, що для того, щоб отримати допомогу, слід звернутися до управління соцзахисту за адресою перебування та надати посвідчення особи, довідку ВПО, папери на дітей і, за потреби, підтвердження інвалідності.

У профільних службах зазначають, що гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі надається раз на місяць. Містянам рекомендують заздалегідь підготувати документи та уточнювати графік, щоб уникнути черг.

Українським переселенцям радять стежити за офіційними оновленнями, адже обсяги ресурсів і порядок видачі можуть змінюватися залежно від фінансування.

