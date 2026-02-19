Новий графік руху транспорту в Кривому Розі змінюється на два дні для кількох окремих маршрутів, тому розповідаємо деталі та причини.

Новий графік транспорту в Кривому Розі введуть щоб забезпечити безпечний рух під час ремонтних робіт, повідомляє Politeka.

Новий графік руху транспорту в Кривому Розі передбачає обмеження курсування тролейбусів № 3, 5, 14 та 23. Незручності для місцевих мешканців діятимуть 19 та 20 лютого з 10:00 до 14:00.

Новий графік руху транспорту в Кривому Розі передбачає такі зміни в роботі електротранспорту:

Маршрут № 3 «пл. Кільцева – вул. Дніпровське шосе (депо - 2)»: з пл. Кільцева – пл. Свободи до зуп мкр-н 4-й Зарічний; з вул. Дніпровське шосе (депо - 2) – до зупинки громадського транспорту «Ясень» (проспект 200 річчя Кривого Рогу) за маршрутом – далі по вул. Миколи Світальського до вул. Заводська.

Маршрут № 23 «пл. Кільцева – пл. Захисників України»: з пл. Кільцева – пл. Свободи до «СШТ «Електрозаводська»; з пл. Захисників України – до зупинки громадського транспорту «Ясень» (проспект 200-річчя Кривого Рогу) за маршрутом – далі по вул. Миколи Світальського до вул. Заводська.

Маршрут № 5 «СШТ «Електрозаводська» – пл. Захисників України» (через вул. Бориса Грінченка): з пл. Захисників України» - до зупинки «Кирило-Мефодіївська» за маршрутом – далі через вул. Едуарда Фукса, вул. Миколи Світальського до вул. Заводська.

Маршрут № 14 «вул. Виноградна (через вул. Електрозаводську) – вул. Заводська»: з кільця 44 квартал – пл. Свободи – СШТ «Електрозаводська до вул. Виноградна.

Їздитиме також автобус КП «Міський тролейбус» - від зуп. «173 квартал» до зуп. «кільце 44 квартал»: відправлення з зуп. «173 квартал»: 9:45,10:45,11:45,12:45,13:45; відправлення з зуп. «кільце 44 квартал»: 10:15,11:15,12:15,13:15,14:15.

