Гуманітарна допомога у Дніпрі у 2026 році залишається доступною для внутрішньо переміщених осіб, які проживають у тимчасових центрах та шелтерах міста, інформує Politeka.net.

Продовольчі набори видає департамент соціальної політики міської ради для підтримки людей, що опинилися у складних умовах через війну або вимушене переселення.

Програма охоплює літніх громадян, осіб з інвалідністю, матерів із дітьми, опікунів неповнолітніх, а також дітей віком від трьох до вісімнадцяти років. Підтримку також отримують переселенці під супроводом міського центру соціальних служб.

Окремо передбачена одноразова видача для нових власників довідки ВПО, які мешкають у компактних місцях розміщення. У цьому випадку категорія заявника не має значення.

Обов’язковою умовою є реєстрація у Дніпрі після 24 лютого 2022 року за фактичним місцем проживання. Кожен набір містить продукти тривалого зберігання: консерви, крупи, макарони, готові страви, чай, каву та солодощі.

Щоб отримати пакет, потрібно звернутися до управління соціального захисту за адресою проживання, пред’явивши посвідчення особи, довідку переселенця, документи на дітей та, за потреби, підтвердження інвалідності.

У соціальних службах уточнюють, що гуманітарна допомога у Дніпрі надається один раз на місяць. Мешканцям радять завчасно підготувати документи та перевіряти графік видачі, аби уникнути затримок.

Переселенців закликають стежити за офіційними повідомленнями, оскільки обсяги та умови надання підтримки можуть змінюватися залежно від наявних ресурсів.

Регулярне отримання допомоги допомагає мешканцям міста планувати харчування та економити кошти на базові потреби.

