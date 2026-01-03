Энергетики объявили о дополнительных графиках отключения света в Днепропетровской области на воскресенье, 4 января 2026 года, сообщает Politeka.
В частности, в Днепропетровской области 4 января графики отключения света коснутся Гречаноподовской сельской территориальной общины. Там с 8:00 до 18:00 без электроэнергии временно останутся жители сел Степное и Водяное.
Также в воскресенье, по данным ДТЭК, плановые обесточения состоятся на территории Божедаровской общины, пишет Politeka. С 12 до 18 часов ограничения электроснабжения будут частично действовать в поселке Божедаровка по ул. Космическая, Первомайская, Олега Кошевого, а с 8 до 14 – в следующих населенных пунктах:
- Болтышка (ул. Садовая, Заречная, Молодежная, Мостовая, Набережная, Центральная, Веселая, Полевая, Школьная, пер. Шевченко, Садовый, Степной);
- Божедаровка (Медицинская);
- Грузиновка (Казацкая, Хуторская, Ново-Киевская).
Кроме того, графики отключения света, связанные с проведением профилактических работ в электрических сетях, в Днепропетровской области 4 января 2026 года также частично будут действовать в пределах Криничанского территориального общества:
- Кринички (по улице Степной) – с 12:00 до 18:00;
- Роговское (Дачная) – с 8:00 до 18:00;
- Аулы (Родниковая – с 12:00 до 18:00; Набережная – с 8:00 до 14:00).
