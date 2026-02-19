Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі передбачає тимчасові місця проживання для людей, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі організоване на базі Дніпровського міського територіального центру соціального обслуговування, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті Департаменту соціальної політики, центр опікується людьми з незахищених верств населення, зокрема людьми похилого віку та особами з інвалідністю.

У зв’язку з воєнним станом у країні центр не припинив своєї роботи. Соціальні працівники продовжують відвідувати підопічних вдома, а також виявляють людей, які залишилися самотніми або опинилися у складних обставинах через війну.

Діяльність центру включає соціальну адаптацію для відвідувачів денного відділення, надання натуральної допомоги, представництво інтересів та організацію благодійних акцій для тих, хто потребує підтримки.

Коли до Дніпровського департаменту соціальної політики звернулися колеги з Донецької області із проханням про допомогу, терцентр оперативно пристосував свої приміщення для прийому переселенців.

Відділення Індустріального району стало безкоштовним житлом для ВПО в Дніпрі для людей, які вимушено залишили рідні домівки через бойові дії.

На сьогодні, для переселенців у територіальному центрі організовано все необхідне для комфортного тривалого перебування.

Приміщення включає кімнату відпочинку, їдальню, кухню та душові кімнати. За підтримки волонтерів та благодійних фондів переселенців забезпечують гарячими обідами та питною водою.

Для тих, хто потребує особливого харчування, надають дієтичні страви. Окрім безкоштовного житла для ВПО в Дніпрі надають й іншу підтримку. Особливу увагу приділяють психологічній допомозі.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право