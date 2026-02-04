Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляют в рамках городской программы социальной поддержки, поэтому рассказываем детали.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предусмотрены решением исполнительного комитета городского совета и предоставляются через управление социальной защиты населения, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте местного Департамента социальной политики, программа действует для переселенцев, проживающих в так называемых шелтерах на территории города и отвечающих определенным критериям.

Обязательным условием получения бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Днепре является регистрация в облцентре после 24.02.2022 по адресу места временного компактного проживания.

Получить продовольственные наборы могут несколько категорий внутри перемещенных лиц. Речь идет о стариках, лицах с инвалидностью, матерях с детьми, законных представителях, сопровождающих малолетних детей или недееспособных лиц, а также детей в возрасте от 3 до 18 лет.

Отдельно отмечается, что право на помощь имеют и переселенцы, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и получают социальные услуги в городском центре социальных служб.

В то же время, лица, которые впервые обратились в управление социальной защиты населения за справкой, проживают в местах временного компактного проживания, но не относятся к перечисленным категориям - могут получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре единовременно.

Состав набора сформирован таким образом, чтобы обеспечить основополагающие пищевые потребности. В него входят мясные и рыбные консервы, печеночный паштет, готовые вторые блюда с тушеным мясом, чай, кофе, сахар, макароны быстрого приготовления, галеты, мед и джем.

