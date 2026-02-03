Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре стало одним из направлений работы городских социальных служб, которые с началом полномасштабной войны адаптировались к новым вызовам и потребностям людей.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре в помещениях городского территориального центра социального обслуживания начали предоставлять после обращения коллег из Донбасса, нуждающихся в помощи с размещением переселенцев, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте Департамента социальной политики, бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре предусматривает формат временного убежища для уязвимых групп населения.

Территориальный центр, который до войны занимался пожилыми людьми и лицами с инвалидностью из числа незащищенных слоев населения города, не прекратил работу даже после введения военного положения.

Часть необходимых ресурсов поступало благодаря благотворительным инициативам и поддержке волонтеров, что позволило расширить возможности центра в условиях войны.

С началом активных боевых действий отделение территориального центра Индустриального района в кратчайшие сроки было приспособлено для размещения переселенцев из Донбасса.

Помещение было подготовлено для длительного пребывания людей, создав условия для отдыха, приготовления пищи, приема пищи и соблюдения базовых гигиенических потребностей.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре в этом отделении стало реальным пристанищем для людей всех возрастов, среди которых были взрослые, дети и пожилые.

Благодаря привлечению волонтеров и благотворительных фондов жителей центра снабдили горячими обедами и питьевой водой.

Для тех, кто нуждался в состоянии здоровья, организовали диетическое питание. Работники отделения также оказывали психологическую помощь людям, пережившим эвакуацию и потерю домов.

