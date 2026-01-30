Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області набуло чинності з січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Воно стосується лише плати за розподіл природного газу, тоді як вартість самого палива для населення залишилася незмінною.

Зміни пов’язані з транспортуванням ресурсу газорозподільними мережами. Фахівці пояснюють, що окрема стаття у платіжках часто сприймається як подорожчання газу, хоча фактично йдеться про оплату доставки. Перший етап коригування стартував у січні, другий заплановано після 1 квітня.

У середньому по країні тариф на розподіл зріс приблизно на 76%. У Дніпропетровській філії він підвищився майже на 190% і тепер становить 3,66 гривні за кубометр без ПДВ. Для порівняння, у «Гадячгазі» ставки коливаються від 3,16 до 3,95 гривні, у Закарпатській області — близько 2,48 гривні, у Харківському регіоні — від 0,65 до 0,78 гривні.

Ціна природного газу для побутових споживачів залишилася на рівні 7,96 гривні за кубометр. Поточний тариф планують утримувати щонайменше шість місяців після завершення воєнного стану без додаткових коригувань.

Експерти зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області зумовлене економічними чинниками. Мова йде про збільшення витрат на утримання мереж, ремонт обладнання, забезпечення безперебійного функціонування систем та покриття операційних потреб підприємств.

Фахівці наголошують, що регулярний контроль нарахувань і своєчасна оплата рахунків допомагають уникнути непорозумінь, підтримують стабільність постачання та забезпечують безперебійну роботу газорозподільної інфраструктури у регіоні.

