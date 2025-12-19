Дефіцит хліба в Дніпрі загрожує мешканцям через скорочення виробництва житніх виробів на місцевих хлібозаводах.

Дефіцит хліба в Дніпрі став наслідком нестачі жита та житнього борошна в Україні, повідомляє Politeka.

Українські хлібобулочні підприємства у сезоні 2025/2026 планують збільшити імпорт жита і житнього борошна у п’ять разів, до 15-16 тисяч тонн, тоді як минулого року цей показник становив лише 3 000.

Директор спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський зазначив, що масовий імпорт не зможе повністю компенсувати дефіцит хліба в Дніпрі, оскільки аграрії не поспішають сіяти озиме жито.

Він наголосив, що збільшення площ під засів на 5% від минулого року не вирішить проблему і завдяки осінній посівній компенсувати нестачу Україна не зможе.

Фахівці галузевих асоціацій "Борошномели України" та "Всеукраїнська асоціація пекарів" ще влітку 2025 року попереджали про постійний дефіцит жита і житнього борошна в Україні, що позначилось на відповідному хлібі в Дніпрі.

Основною причиною такого явища стало небажання фермерів вирощувати зерно через нижчу врожайність – до 40 центнерів з гектара проти 60 у пшениці.

За словами Рибчинського, ціна на жито в Україні значно зросла: якщо у 2024 році тонна коштувала 6-7 тисяч гривень, то у травні 2025 року вона досягла 12-14 000.

Житнє борошно українського виробництва коштує 18 тисяч за тонну, імпортне – близько 20, тоді як торік у травні його вартість складала 10. Це може призвести до того, що багато виробників просто припинять випікання житніх хлібо-булочних виробів.

