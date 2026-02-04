Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области вступило в силу с начала 2026, сообщает Politeka.

Изменения касаются оплаты за распределение природного газа, тогда как цена топлива для бытовых потребителей осталась без изменений.

Специалисты объясняют, что новая строчка в платежках отражает стоимость доставки ресурса газораспределительными сетями, а не повышение цен на газ. Первый этап введения изменений стартовал в январе, второй запланирован после 1 апреля.

В среднем по стране тариф на распределение вырос примерно на 76%, тогда как в Днепропетровской области почти на 190%. Теперь он составляет 3,66 гривны за кубометр без НДС. Для сравнения, в некоторых регионах ставки колеблются от 0,65 до 3,95 гривны за кубометр в зависимости от местных условий.

Цена самого топлива для населения остается на уровне 7,96 гривны за кубометр. Текущий тариф планируется удерживать не менее полугода после завершения военного положения без дополнительных корректировок.

Экономические факторы объясняют повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: рост расходов на обслуживание сетей, ремонт оборудования и обеспечение бесперебойной поставки.

Специалисты рекомендуют потребителям регулярно контролировать начисления и своевременно оплачивать счета. Это помогает избежать недоразумений, гарантирует стабильную подачу газа и поддерживает эффективную работу инфраструктуры.

Для дополнительной экономии эксперты советуют внимательно следить за потреблением, использовать ресурсы максимально рационально и проверять герметичность приборов.

