Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області допоможе підприємству покрити зростаючі витрати на роботу техніки.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області торкнеться вивезення сміття у Нікополі, повідомляє Politeka.

Нові розцінки пов’язані зі зміною економічних показників, що впливають на собівартість послуг.

З 1 березня 2024 року послугу надає КП «Паркове господарство». До цього часу міські жителі платили: багатоквартирний сектор — 26,14 грн на місяць за одну особу, приватний — 28,15 грн.

15 січня підприємство повідомило про намір підвищити тарифи. Після ухвалення нових ставок вартість вивезення сміття складатиме: 307,73 грн за 1 м³ з ПДВ для всіх споживачів, 33,34 грн на особу у багатоквартирному секторі та 35,90 грн на особу для приватного сектора.

Мешканців закликають подавати зауваження або пропозиції письмово протягом 7 днів на адресу: 53200, Дніпропетровська область, Нікопольський район, м. Нікополь, вул. Калнишевського Петра, 85А, або на електронну пошту parkovoe.hoz@ukr.net.

Експерти наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області допоможе підприємству покрити зростаючі витрати на роботу техніки, зарплати працівників та обслуговування обладнання, забезпечуючи стабільну роботу системи.

Міська рада рекомендує планувати бюджет завчасно та відстежувати офіційні повідомлення, щоб уникнути непередбачених витрат.

Крім того, в Дніпропетровській області також повідомляли про дефіцит продуктів.

Аналітики відзначають, що втрати врожаю через заморозки та складнощі з правильним зберіганням обмежують пропозицію якісних плодів. Особливо це стосується фруктів преміальної категорії, де ринок вже адаптується до нових цінових максимумів.

