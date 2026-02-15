Энергетики предупредили о новых локальных графиках отключения света в Днепропетровской области на понедельник, 16 февраля 2026 года.

В Днепропетровской области на 16 февраля 2026 года энергетики снова планируют профилактические работы в электросетях и соответствующие графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, по данным ДТЭК, в Днепропетровской области дополнительные графики отключения света 16 февраля будут действовать в пределах Китайгородской территориальной общины. Там обесточения состоятся с 8:00 до 18:00 в с. Рудка для домов по следующим адресам:

ул. Парковая, 1-13, 15, 17, 19, 21, 23;

Полевая, 1-4, 6, 8, 9, 9А, 12А;

Садовая, 1А, 2-4, 4Б, 6, 8, 8А, 10, 12, 14, 42, 43, 46;

Сокольская, 1-3, 3А, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24, 157, 159, 161, 163, 165, 216, 218, 218А;

Шевченко, 1, 5, 5А, 6-8, 10-15, 17-32, 32А, 32Б, 33-41, 43А, 43Б, 44, 45, 49-56, 58-67, 69, 71, 72, 8;

Школьная, 1, 4, 6-9, 9А, 11, 13, 18, 19, 19А;

пер. Шевченко, 9А, 11, 11А, 11В, 12А, 46А, 49А, 50А, 50Б, 50В, 50Г, 50Д, 104А;

пер. Школьный, 1–4, 10, 15, 17.

В Павлограде ограничения электроснабжения в понедельник возможны с 9 до 17 часов для некоторых домов по улицам Озерная и Центральная, сообщает Politeka.

По данным ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК", дополнительные графики отключения света 16 февраля в Днепропетровской области также будут применять в следующих населенных пунктах:

Желтые Воды (по ул. Кодацкая, Пожарная, Рудная, Красного Креста, Шахтерской Славы, бульвару Свободы, пер. Капитальный, Рудничный) – 8:00 до 17:00;

Надия (Виноградная, Вишневая, Зеленая, Каштановая, Лесная, Молодежная, Молодежи, Садовая, Тараса Шевченко, Тополиная, Цветная, Центральная, Школьная, шоссе Кировоградское) – 8:00 до 17:00;

Вольногорск (Садовая, Юрия Устенко) – с 8:00 до 16:30;

Кринички (Криничанская) – с 8:00 до 16:30.

