Міська рада закликає водіїв та мешканців враховувати обмеження руху в Дніпрі.

У Дніпрі оголосили про тимчасові обмеження руху на внутрішньоквартальній ділянці проспекту Науки, передає Politeka.

Мова йде про частину дороги між будинками №167 та №169, де заплановані будівельні роботи. За проєктом рішення виконавчого комітету міської ради, роботи триватимуть з 15 квітня до 15 жовтня 2026 року.

На період проведення робіт планується встановлення огорожі по периметру зони та необхідних дорожніх знаків. Крім того, буде забезпечено безпечний рух пішоходів, аби мінімізувати ризики під час перебування у зоні ремонту.

Після завершення будівельних заходів тимчасові огорожі та знаки підлягатимуть демонтажу, і внутрішньоквартальний проїзд відновлять у звичайному режимі.

Міська рада закликає водіїв та мешканців враховувати обмеження руху в Дніпрі та планувати поїздки заздалегідь, використовуючи альтернативні маршрути, щоб уникнути затримок.

Крім того, у Дніпропетровській області оголосили про підвищення вартості проїзду на деяких міжміських маршрутах.

Компанія «Інтерспецмаркет», яка обслуговує маршрут №100 від залізничного вокзалу Кам’янського та №215 від автостанції «Центральний» у Дніпрі, встановила нову ціну квитка — 70 гривень.

Також оприлюднено актуальний розклад руху автобусів. З Кам’янського відправлення здійснюються від залізничного вокзалу о 07:00, 07:30, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20 та 18:00.

В Дніпрі автобуси вирушають від автовокзалу «Центральний» о 08:00, 09:00, 09:45, 10:30, 11:10, 11:55, 12:30, 13:10, 13:55, 14:30, 15:10, 15:50, 16:25, 16:55, 17:25, 18:00, 18:40 та 19:30.

Пасажирам радять заздалегідь планувати поїздки та враховувати нову вартість квитка при плануванні маршруту.

Джерело

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, у Дніпропетровській області змінилися ціни на базовий кошик

Також Politeka писала про подорожчання проїзду в Дніпропетровській області

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі