Прогноз погоды на неделю 23 февраля по 1 марта в Днепре свидетельствует, что большинство дней будет пасмурным, а осадки будут кратковременными и незначительными, сообщает Politeka.
Прогноз погоды на неделю 23 февраля по 1 марта в Днепре предоставили на сайте sinoptik.ua.
23 февраля будет ясное утро, однако к середине дня небо затянется облаками и будет оставаться пасмурным до вечера. Температура ночью снизится до -3°, днем поднимется до +2°.
24 февраля в городе сохранится облачность, утренний мелкий снег уступит место мелкому дождю, который во второй половине дня прекратится. Температура днем не поднимется выше +1°, ветер будет достигать 3,5 м/с, вероятность осадков – до 51%.
25 февраля солнце будет редко выглядывать из-за облаков, осадков не ожидается, а температура днем поднимется до +2°. Ветер будет оставаться слабым – 3 м/с.
26 февраля в течение всего дня в городе будет пасмурно, осадков не ожидается, а температура днем достигнет +2°, ветер 2,8 м/с, влажность 87%.
27 февраля облачность сохранится, дневная температура – до +3°, ветер – до 2,9 м/с, вероятность осадков – минимальная.
28 февраля утром и днем небо будет оставаться затянутым облаками, вечером ожидается прояснение, температура днем до +5°, ветер 3,3 м/с, осадки отсутствуют.
1 марта синоптики прогнозируют преимущественно пасмурный день с небольшим прояснением в утренние часы, дневная температура поднимется до +6°, ветер до 3,6 м/с, осадков не ожидается.
Таким образом, прогноз погоды на неделю 23 февраля по 1 марта в Днепре свидетельствует о стабильно пасмурных днях с минимальными осадками, холодных утренниках и постепенном потеплении днем.
