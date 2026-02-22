Прогноз погоды на неделю 23 февраля по 1 марта в Днепре позволяет местным жителям подготовиться к природным сюрпризам.

Прогноз погоды на неделю 23 февраля по 1 марта в Днепре свидетельствует, что большинство дней будет пасмурным, а осадки будут кратковременными и незначительными, сообщает Politeka.

Прогноз погоды на неделю 23 февраля по 1 марта в Днепре предоставили на сайте sinoptik.ua.

23 февраля будет ясное утро, однако к середине дня небо затянется облаками и будет оставаться пасмурным до вечера. Температура ночью снизится до -3°, днем ​​поднимется до +2°.

24 февраля в городе сохранится облачность, утренний мелкий снег уступит место мелкому дождю, который во второй половине дня прекратится. Температура днем ​​не поднимется выше +1°, ветер будет достигать 3,5 м/с, вероятность осадков – до 51%.

25 февраля солнце будет редко выглядывать из-за облаков, осадков не ожидается, а температура днем ​​поднимется до +2°. Ветер будет оставаться слабым – 3 м/с.

26 февраля в течение всего дня в городе будет пасмурно, осадков не ожидается, а температура днем ​​достигнет +2°, ветер 2,8 м/с, влажность 87%.

27 февраля облачность сохранится, дневная температура – ​​до +3°, ветер – до 2,9 м/с, вероятность осадков – минимальная.

28 февраля утром и днем ​​небо будет оставаться затянутым облаками, вечером ожидается прояснение, температура днем ​​до +5°, ветер 3,3 м/с, осадки отсутствуют.

1 марта синоптики прогнозируют преимущественно пасмурный день с небольшим прояснением в утренние часы, дневная температура поднимется до +6°, ветер до 3,6 м/с, осадков не ожидается.

Таким образом, прогноз погоды на неделю 23 февраля по 1 марта в Днепре свидетельствует о стабильно пасмурных днях с минимальными осадками, холодных утренниках и постепенном потеплении днем.

