Ограничения движения транспорта в Днепре вскоре принесут определенные неудобства местным жителям, и они продлятся долгое время.

Ограничения движения транспорта в Днепре начнут действовать с 1 марта из-за капитального ремонта трамвайной линии и проезжей части проспекта Богдана Хмельницкого, сообщает Politeka.

Проект решения об ограничении движения транспорта в Днепре был опубликован на официальном сайте городского совета.

Ограничения движения в Днепре предполагают временное перекрытие перекрестка проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Черных Запорожцев.

Работы будут осуществляться поэтапно, включая перекрытие проезжей и тротуарной частей в направлении Мирного и благоустройством улицы Инженерной.

Такие меры необходимы для обеспечения безопасного прохода пешеходов и проезда техники для проведения ремонта.

В рамках временных неудобств приостановится курсировка трамвайного маршрута № 16, сократится маршрут трамвая № 12, курсирующий между площадью Старомостова и улицей Игоря Сикорского.

А также – изменятся маршруты троллейбусов № 8 и № 9, которые следуют от проспекта Леси Украинки до улицы Дениса Котенко и от площади Соборной до той же улицы соответственно. Эти мероприятия предусмотрены на весь период проведения ремонтных работ.

По информации городского совета, работы продлятся до 31 августа 2026 года. Местные жители и пассажиры электротранспорта уже готовятся к переменам, ведь ремонт повлияет на ежедневное передвижение и привычные маршруты.

Организаторы советуют внимательно следить за обновленными маршрутами и расписанием курсирования трамваев и троллейбусов во избежание задержек и неудобств в пути.

В результате этих мер, несмотря на временные неудобства, ожидается улучшение состояния трамвайных линий и проезжей части, что обеспечит более безопасное и комфортное передвижение общественного транспорта в городе.

