Новый график движения транспорта в Днепропетровской области предполагает, что местным жителям придется привыкать к переменам.

Новый график движения транспорта в Днепропетровской области вступит в силу с 23 февраля и предусматривает изменения в маршрутах и ​​времени отправки автобусов, сообщает Politeka.

О новом графике движения транспорта в Днепропетровской области рассказали в сообщении пресс-службы завода.

С 23 февраля состоятся корректировки рейса автобуса «Покров – НЗФ», который будет отправляться в 5:40 от Профилактории. Изменения коснутся не только этого маршрута, но и общего расписания заводских автобусов.

Новый график движения транспорта в Днепропетровской области предполагает, что появятся дополнительные рейсы, а также изменится время отправки и трассы.

Согласно обновленному расписанию, от Аптеки «Шара» в 6:05 будет курсировать дополнительный автобус через 8-й квартал, Автовокзал и Ниточную Фабрику в НЗФ, а в 6:15 – еще один автобус по тому же маршруту, тогда как рейс в 6:20 был отменен.

Отправку из микрорайона Княже перенесли на 6:10, а автобус по маршруту «Новопавловка» больше не будет заезжать на 8-й квартал и Автовокзал.

Эти изменения будут действовать ежедневно, а детальное расписание на период с понедельника по четверг, пятницу и выходные - можно проверить на указанной странице в Facebook.

В рабочие дни с понедельника по четверг дополнительные рейсы и перенесенные отправления помогут избежать скопления пассажиров и снизить время ожидания на остановках.

В пятницу также предусмотрены изменения в расписании, позволяющие лучше организовать транспортный поток в утренние часы.

В выходные дни корректировки затронули только отдельные маршруты, чтобы обеспечить доступность перевозок для работников завода и жителей близлежащих районов.

