Специалисты ДТЭК предупреждают о дополнительных графиках отключения света в Днепропетровской области на понедельник, 23 февраля 2026 года.

В связи с плановыми работами в электросетях в некоторых населенных пунктах Днепропетровской области 23 февраля 2026 будут действовать локальные графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, по данным АО "ДТЭК Днепровские электросети", 23 февраля дополнительные графики отключения света затронут город Каменское. Там с 8:00 до завершения плановых работ без электроэнергии останутся жители домов по улице Северная.

Также обесточения в понедельник состоятся в пределах Гречаноподовского сельского территориального общества. Ограничения электроснабжения будут действовать в селах Гречаные Поды и Калиновка с 8:30 до 18:30, сообщает Politeka.

В пределах Губинского поселкового территориального общества в Днепропетровской области дополнительные графики отключения света 23 февраля будут применять с 10:00 до 17:00 в следующих населенных пунктах:

Губиниха (для некоторых домов по ул. Звездная, Байдукова, Сентябрьская, Весенняя, Виноградная, Гетманская, Грушевая, Родниковая, Дружбы, Ковальская, Космическая, Кущевая, Межевая, Надежды, Партизанская, Побережная, Полевая, Садовая, Солнечная, Степовая, Украинская,Чкалова, Счастливая);

Хащево (Дружбы, Молодежная, Овчаренко).

Кроме того, обесточения будут происходить на территории Новоалександровской общины: с 9:00 до 14:30 – Старые Кодаки (Гетманская, Школьная), Днепровское (Центральная); с 15:30 до 18:30 – Волосское (Новая, Садовая, Упорная).

