Правительство утвердило программу «Зимняя поддержка», которая предусматривает единовременную денежную помощь для ВПЛ в Днепропетровской области.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области предусматривает единовременную выплату в размере 6500 гривен, сообщает Politeka.

По условиям, которые утвердил Кабмин, денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области дает возможность обеспечить одежду, обувь и лекарственные средства для тех, кто больше нуждается в поддержке.

Выплата производится автоматически для состоящих на учете, однако отдельным гражданам нужно подать заявление. Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области охватывает три категории получателей.

К первой относятся дети на попечении или попечительстве и воспитанники детских домов семейного типа и приемных семей, получающих государственную соцподдержку.

Вторая категория включает в себя детей и взрослых переселенцев с инвалидностью I группы и одиноких пенсионеров, получающих соцпомощь на проживание, а также пенсионеров с размером пенсии до 9444 грн.

Третья категория охватывает детей из малообеспеченных семей, получающих государственную соцпомощь в соответствии с действующим порядком.

Для большинства получателей начисление производится автоматически. Но в случаях некорректных данных, технических проблем или отсутствия автоматической выплаты можно подать заявку до 17 декабря 2025 через «Дію» или территориальные органы ПФУ.

Подача заявления через «Дію» происходит в четыре шага. Сначала устанавливают приложение и проходят идентификацию, затем открывают специальный счет «Дія.Картка», находят услугу «Зимняя поддержка» и подают электронное заявление, содержащее все необходимые данные.

