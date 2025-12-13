Уряд затвердив програму «Зимова підтримка», яка передбачає одноразову грошову допомогу для ВПО у Дніпропетровській області.

Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області передбачає одноразову виплату в розмірі 6500 гривень, повідомляє Politeka.

За умовами, які затвердив Кабмін, грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області дає можливість забезпечити одяг, взуття та лікарські засоби для тих, хто найбільше потребує підтримки.

Виплата здійснюється автоматично для тих, хто перебуває на обліку, однак окремим громадянам потрібно подати заяву. Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області охоплює три категорії отримувачів.

До першої відносяться діти під опікою або піклуванням та вихованці дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей, які отримують державну соцпідтримку.

Друга категорія включає дітей і дорослих переселенців з інвалідністю I групи та одиноких пенсіонерів, які отримують соцдопомогу на проживання, а також пенсіонерів із розміром пенсії до 9444 грн.

Третя категорія охоплює дітей із малозабезпечених сімей, що отримують державну соцдопомогу відповідно до чинного порядку.

Для більшості отримувачів нарахування відбувається автоматично. Але у випадках некоректних даних, технічних проблем або відсутності автоматичної виплати можна подати заявку до 17 грудня 2025 року через «Дію» або територіальні органи ПФУ.

Подання заяви через «Дію» відбувається у чотири кроки. Спершу встановлюють застосунок та проходять ідентифікацію, потім відкривають спеціальний рахунок «Дія.Картка», знаходять послугу «Зимова підтримка» і подають електронну заяву, яка містить усі необхідні дані.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області: хто з переселенців може звернутись по допомогу.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпрі: наскільки критичною є ситуація.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області: що робити, якщо виплати перестали надходити.